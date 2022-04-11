حميدتي لمبعوث أفورقي: نمد أيادينا بيضاء للجميع من أجل استقرار البلاد

الخرطوم: السوداني

استقبل نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، اليوم، مبعوث الرئيس الإريتري وزير الخارجية عثمان صالح، يرافقه يماني قبراب، مستشار الرئيس أفورقي.

وبحث اللقاء، العلاقات الثنائية المتطورة بين الخرطوم وأسمرا، وسُبل تعزيزها على المستويات كافة بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين – حسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وأكّد حميدتي خلال اللقاء، متانة علاقات السودان وإريتريا، وأهمية التنسيق والتعاون المشترك بينهما لخدمة مصالح شعبي البلدين.

وفيما يتّصل بالاوضاع السياسية بالبلاد، جدد حميدتي التأكيد على الحوار كمبدأ أساسي لتجاوز الوضع الراهن، وقال: “نحن نمد أيادينا بيضاء للجميع من أجل استقرار البلاد، ومن خلال دعم جميع المبادرات في إطار الحل السوداني السوداني”.

من جانبه، أوضح مبعوث الرئيس الإريتري عثمان صالح، أن زيارة السودان تهدف للوقوف على الأوضاع السياسية والجهود المبذولة لمعالجتها.