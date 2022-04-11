إيقاد: 29 مليون شخص يُعاني من انعدام الأمن الغذائي بالمنطقة

نيروبي: السوداني

أعلن السكرتير التنفيذي لإيقاد د. ورقني قبيهو، أن 29 مليون شخص بمنطقة إيقاد يعاني من انعدام الأمن الغذائي نتيجة إلى فشل ثلاثة مواسم أمطار متتالية مع توقعات بفشل الموسم القادم نتيجة إلى الصراعات بالمنطقة وبأوروبا بجانب تفشي وباء كوفيد – 19 وتحديات الاقتصاد الكلي.

ناشد السكرتير التنفيذي لإيقاد في مؤتمر صحفي بنيروبي اليوم حول كارثة الجفاف المستمرة بالمنطقة، ناشد الحكومات في المنطقة والشركاء في المجال الإنساني والمانحين الدوليين بتوجيه جميع الجهود وتنسيق المساعدات المنقذة للأرواح لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة القائمة نتيجة لكارثة الجفاف المستمرة في منطقة إيقاد.

وأشار إلى ان الدراسات وجدت أن تحسن الغطاء النباتي بنسبة 10٪ يقلل من فرص النزاع المسلح بنسبة 21٪ والموت البشري بنسبة 17٪، مبيناً أن توقعات أنظمة الإنذار المبكر والمؤشرات أن الوضع يزداد سوءاً في الأشهر المقبلة وأن 8 ملايين شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي.