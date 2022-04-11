المطاحن تُعلن خفض أسعار الدقيق لاستقرار الدولار

الخرطوم: السوداني

أعلنت المطاحن، خفض أسعار الدقيق اعتباراً من اليوم الاثنين، من 30 ألف جنيه للجوال زنة 50 كيلو الى 26 ألف جنيه، وذلك تماشياً مع استقرار سعر صرف الدولار.

وقالت وكالة السودان للأنباء، إنّ تخفيض أسعار الدقيق من المطاحن اليوم هو الثاني، حيث كان التخفيض الأول الأسبوع الماضي من 34 ألف جنيه للجوال إلى 30 ألف جنيه.

وأضافت: لم تخفض المخابز أسعار الخبز للمستهلك، إذ ارتفعت لتصل إلى 50 جنيهاً للقطعة.

وانتقد اقتصاديون بحسب (سونا)، غياب الرقابة الحكومية على المخابز، مُطالبين بتفعيل الدور الرقابي لوزارة التجارة واتخاذ إجراءات بتحديد أسعار وأوزان الخبز.