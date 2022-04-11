برئاسة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.. انعقاد ‏اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية

متابعات: السوداني

انعقد أمس، الاجتماع الـ37 للمكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، برئاسة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية وزير الرياضة السعودي ورئيس الإتحاد العربي لكرة القدم.

واعتمد الاجتماع تشكيل فريق عمل برئاسة سمو الرئيس الأمير، لبلورة استراتيجية الاتحاد بما يضمن تطوير هويته وتحديد أدوار جديدة للجان المعاونة وإدارات الاتحاد وبرامجه وأنشطته، يذكر ان الاجتماع تم عبر تقنية الاتصال المرئي.

على صعيد آخر وافق الاجتماع على تأجيل دورة الألعاب السادسة للأندية العربية للسيدات إلى عام 2024 ورفع الموضوع لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب للاعتماد النهائي.

من جانبه قال ‏سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “سعدت بلقاء زميلاتي وزملائي أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية ومتابعة العمل نحو تنمية العمل العربي الأولمبي بما يحقق تطلعات دولنا ورياضييها”.

