أبريل موعداً لتوجيه التهم في قضية مقتل الشهيد محجوب

الخرطوم : ايات فضل

فرغت محكمة الشهيد محجوب التاج ، من استجواب عدد (١١) متهماً، وحددت المحكمة جلسة الخامس والعشرين من الشهر الجاري لتوجيه التهم للمتهمين .

وكانت المحكمة قد عقدت جلستها، الاثنين، برئاسة مولانا بابكر، وعرضت المحكمة على المتهمين فيديوهات تم التقاطها بواسطة كاميرات في ساحة بالقرب من حرم الجامعة، تابعة لبعض المؤسسات هناك سجلت واقع أحداث ذلك اليوم، الذي تعرض فيه الشهيد للاعتداء عليه بواسطة مجموعة من منسوبي جهاز الأمن الوطني في العهد السابق.

واستجوبت المحكمة المتهمين الثاني العقيد (معاش) علي عثمان، والثالث محمود عثمان عبد العزيز، والعاشر فتح الرحمن، والمتهم (11) السائق وليد، على ضوء وقائع ما أظهرته الفيديوهات، وقد أقر بعضهم ببعض الوقائع، فيما أنكروا أخرى، وكانت المحكمة قد أعادت استجواب المتهم الحادي عشر ورفعت جلستها لتوجيه الاتهام أو عدمه، ومن ثم سماع قضية الدفاع .