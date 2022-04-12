ترتيبات لإنشاء (٨) محاجر جديدة للصادر الحي

الخرطوم : ابتهاج متوكل

استعرضت لجنة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بوزارة الثروة الحيوانية، تنفيذ بعض المشروعات في الوزارة، ممثلة في إنشاء المحاجر البيطرية، وإنشاء محال تجارية بسور الوزارة .

وقال مستشار الوزارة، رئيس اللجنة، د محمد زكريا، في تصريح صحفي أمس، إن اللجنة كونت بقرار من وزير الثروة الحيوانية، وأنها تقوم بإعداد ومراجعة دراسات الجدوى للمشاريع المطروحة، ومن ثم رفع تقريرها لوزارة المالية، موضحاً أن مثل هذه المشروعات تعود بالنفع للعاملين بالوزارة، بالإضافة إلى خلق بيئة جاذبة لزيادة كفاءة العمل، وتعتبر دعماً غير مباشر للعاملين بالوزارة، داعياً إلى تضافر وبذل الجهود لتنزيل هذه المشروعات واقعياً.

وشدد زكريا، على تأهيل محاجر هيدوب والكدرو، وإنشاء (٨) محاجر جديدة بسعة عالية لزيادة الصادر الحي، إضافة إلى معالجة مشاكل إرجاع بواخر الصادر، مؤكداً مراعاة جميع الاشتراطات الفنية والصحية المتمثلة، في التحقين والوزن وعلامة الإذن ( لسد الباب على أي غش) أو إضافة أية حيوانات جديدة عند الشحن.