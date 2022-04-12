استمرار أزمة غاز الطبخ بالخرطوم

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد مجمعات وكلاء الغاز بالأحياء ومراكز بيع الغاز المباشر انعداماً تاماً في غاز الطبخ لكل أصناف الشركات، وشكا بعض المواطنين من صعوبة الحصول على أسطوانة.

شكا رب أسرة من انعدام الغاز، وأن أسعار الفحم مرتفعة حسب النوع، وهنالك تفاوت في الأسعار ما بين (10-13) آلف جنيه للجوال، مشيراً إلى انعدام كل أصناف الغاز بمحلات توزيع الغاز بالأحياء ومراكز التوزيع وسعر الأسطوانة بالسوق الأسود أكثر (3) آلاف جنيه.

وقال المواطن محمود علي إن غاز الطبخ غير متوفر بالشكل المطلوب، ونحن نظل في متابعة دائمة لوصوله لمحال التواكيل ومنافذ التوزيع بالأحياء.

وأشار إلى تباين أسعار الغاز من منطقة لأخرى بسبب الترحيل وارتفاع أسعار الوقود وسعر جوال الفحم (13) ألف جنيه.

وصف وكيل غاز بالخرطوم، يعقوب عثمان، وضع الغاز يكاد يكون منعدماً تماماً هذه الأيام لكل الشركات ،مبيناً أن سعر الأسطوانة (12٫5) كيلو بسعر (2٫300) جنيه، في بعض المحلات حسب المنطقة بسبب الترحيل، وتأخر الناقلات بالمستودعات .

وأكد صاحب مجمع غاز بأمدرمان، طه ادريس، انعدام غاز الطبخ لحد ما، وقال إن هناك ارتفاعاً في حجم الاستهلاك مقابل العرض، فهو السبب الرئيسي في ظهور بوادر الأزمة، مضيفاً أن بعض المواطنين لديهم أكثر من أسطوانة، مبيناً أن سعر الأسطوانة (2٫500) جنيه .

وقال عضو بغرفة وكلاء وموزعي غاز الطبخ في حديثه لـ(السوداني) إن هنالك استمراراً لانعدام غاز الطبخ، وأشار إلى أن وكلاء الغاز يشكون من ذلك، مبيناً أن سعر الأسطوانة يتراوح ما بين (2٫300-2500) جنيه حسب المنطقة وغير متوفر، وقال إن جميع الوكلاء يعانون من انعدام الغاز.