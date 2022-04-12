تمهيدية نقابة الصحفيين تُدين الإساءات الدينية والعنصرية في حق  الصحفي لقمان أحمد التي حدثت في محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ

الخرطوم: السوداني

أدانت، اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين السودانيين، ما حدث اليوم في جلسة محاكمة مدبري ومنفذي انقلاب الإنقاذ، والذي وردت فيه إساءات دينية وعنصرية في حق الصحفي لقمان أحمد مدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون المُقال.

وقالت اللجنة في بيان لها: “من مبادئي مهنة الصحافة الرافضة لخطاب الكراهية والعنصرية، تعلن اللجنة عن إدانتها وبشدة لما ورد من ألفاظ مسيئة من أناس كان أولى بهم تطبيق القانون على سلوكهم وحياتهم”.

وأضافت: “تؤكد التمهيدية تضامنها وتضامن كل الصحفيين مع الزميل لقمان أحمد، وتشدد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في الواقعة وتقديمهم لمحاكمة عادلة حتى يتم قبر مثل هذا المسلك الذي يثير الفتنة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد، ويؤكد على استمرار بعض الجهات والأفراد في نهج الإساءة للصحفيين والصحفيات”.