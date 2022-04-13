الحكومة تتكفل بنفقات إعادة أطفال قتيلة الكويت

الخرطوم : السوداني

بحث وزير الخارجية المكلًف، علي الصادق، مع الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ،مكين حامد تيراب، جهود جهاز المغتربين في رعاية هذه الشريحة المهمة والاهتمام بشؤونهم داخل السودان وخارجه وربطهم بالوطن .

وتناول كذلك اللقاء قضية المواطنة السودانية، نبراس، التي قتلت على يد زوجها في الكويت، وتم التأكيد على الوقوف مع الأسرة المكلومة، وعلى تكفل الحكومة السودانية بنفقات إعادة أطفالها إلى ذويهم بالسودان، حيث تم استعراض ومتابعة القضية والتنسيق بين وزارة الخارجية وجهاز المغتربين لرعاية أطفال القتيلة