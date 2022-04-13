وزير التربية: امتحانات الشهادة السودانية في (11) يونيو القادم

الخرطوم : السوداني

ترأس وزير الداخلية المكلف، الفريق أول عنان حامد ، اجتماع اللجنة العليا لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية، المزمع انعقادها ابتداءً من الحادي عشر من يونيو القادم، بحضور وزراء التربية والتعليم، الحكم الاتحادي، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بجانب ممثلين للشرطة ومجلس الوزراء .

وقال وزير التربية والتعليم المكلف، محمود سر الختم محمد الحوري – بحسب المكتب الصحفي للشرطة – إن الاجتماع تلقى تقريراً عن آخر الاستعدادات لانطلاقة امتحانات الشهادة الثانوية للعام٢٠٢٢م، حيث اطمأن الاجتماع على كل الترتيبات الفنية الخاصة بتسجيل الطلاب، إضافة إلى مواعيد إرسال أرقام الجلوس للولايات وولاية الخرطوم. ووقف الاجتماع أيضاً على بعض المعوقات التي قد تعترض سير الامتحانات ووضع الحلول لها، مؤكداً أن امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام ستنطلق بجميع المراكز بداخل وخارج البلاد صباح السبت الموافق ١١ يونيو إلى ٢٢/ يونيو/٢٠٢٢م