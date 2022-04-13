تراجع أعداد السياح إلى (١٠٠) ألف سائح بالبلاد

الخرطوم : ابتهاج متوكل

تراجعت أعداد السياح بالبلاد، من (٨٥٠) ألف إلى (١٠٠) الف سائح خلال العام ٢٠٢١م بسبب جائحة كورونا.

وقال وزير الثقافة والإعلام المكلف، د. جراهام عبد القادر، لدى مخاطبته الملتقى الأول الرقمي لمديري السياحة في الولايات أمس، إن عدد السياح انخفض من (٨٥٠) ألف إلى (١٠٠) ألف سائح في عام ٢٠٢١م، بسبب جائحة كورونا، موضحاً أن قطاع السياحة شهد “هبوطاً سريعاً”، وأنها تضررت وتدهورت عالمياً نتيجة هذه الجائحة، مشدداً على أن قطاع السياحة لا يستطيع الوقوف من جديد، إلا عبر شراكة مجتمعية، وذكر أن الشراكة تسهم في حصر البيانات وتجديد المعلومات؛ وذلك بغرض تقديمها للاستثمار السياحي والخطط والبرامج.

وطالب جراهام، الولايات بتحديد المواقع المخصصة للاستثمار السياحي، وخلوها من الموانع. وتابع: (الكذب في السياحة لا ينفع)، حتى تكون جاذبة.

وتوقع جراهام، أن يشهد الموسم القادم تخفيض أسعار الخدمات والإيواء لأقصى حد ممكن، لجذب السياح، وأن تكون أهداف الموسم السياحي القادم، العمل الإيجابي في هدفي زيادة أعداد القدوم السياحي، إلى جانب بناء السلام الاجتماعي، مؤكداً أن هذين الهدفين يحققان مطلوبات التنمية المستدامة، موضحاً أن السياحة الداخلية تعمل على محاربة وتوزيع المال بين الأغنياء والفقراء، داعياً إلى أن تكون السياحة في مقدمة القطاع الاقتصادي والاجتماعي، لأنها تحقق القوة الاقتصادية والتوافق الاجتماعي، مشيراً إلى أن السياحة مرد لا ينضب، إلا في حال سوء الإدارة.

وأوضح مدير عام قطاع السياحة بوزارة الثقافة والإعلام، عثمان الإمام، أن الملتقى يسعى للتفاكر والتشاور، وتوظيف التقانة في القطاع، لأنها صارت تمثل الترويج والتسويق والجودة والخدمات، متطلعاً أن ترتقي التوصيات بالقطاع والاستفادة من المقومات، للظفر من الحصة العالمية للسياح بنصيب مقدر، وقال إن المرحلة تحتاج للترويج والتسويق للسياحة، بعد جائحة كورونا، مؤكداً أن السياحة مورد اقتصادي مهم في تنمية المجتمع.

واستعرض مدير الإدارة العامة للسياحة والآثار بولاية الخرطوم، التجاني إبراهيم صالح، عدداً من المعوقات تواجه قطاع السياحة بالولاية، وقال إن أبرزها (حالة عدم الاستقرار) وانعكاسها سلباً على جذب السياح، كذلك تأثيرها على ترتيب أوضاع السياحة وتجويد أعمالها والخدمات، بالإضافة إلى ضعف الهيكل الإداري للإدارة العامة للسياحة، مما يعيق اتخاذ القرارات وتمويل المشروعات السياحية الضخمة.

وقال إن ولاية الخرطوم يوجد بها نحو (9) ملايين نسمة، بما يزيد فرص استثمار المكون المجتمعي، وأن الولاية تحتوي على (150) من الفنادق والهياكل السياحية المختلفة، إلى جانب (٢٠٠٠) وكالة للسفر والسياحة لتقديم الخدمات، بالإضافة إلى (550) من المحال العامة والمطاعم السياحية بدرجاتها المختلفة، كذلك توجد نحو (5) آلاف شقة مفروشة، لافتاً إلى انها تعد طاقة إيوائية كافية لاستيعاب أي قدوم كبير.

وأشار إلى أن خطة العام الجاري طموحة لجذب سياحي مميز، وتستهدف عدداً من المشروعات على رأسها المسح والتنقيب الأثري، وصيانة وترميم المواقع الأثرية والتاريخية بمدينة أمدرمان خاصة.