الجبهة الثورية تستنكر عبارات التنمُّر والعنصرية الصادرة ضد “لقمان أحمد”

الخرطوم: السوداني

أدانت الجبهة الثورية، عبارات التنمُّر والعنصرية الصادرة من أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في محاكمة مدبري انقلاب 1989، تجاه المدير السابق للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون.

وأعلنت الجبهة الثورية، عن تضامنها مع لقمان أحمد، بحسب بيان صادر عنها ممهور بتوقيع الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد.

وأدانت الجبهة الثورية، السلوك العنصري البغيض، داعيةً القوى السياسية والمدنية لإدانته ونبذه، مُطالبةّ السلطات والجهات العدلية إلى تكوين لجنة تحقيق وتقديم المتورِّطين في الحادثة المشينة إلى المحاكمة.