السيادي يطلع على أداء لجنة التحقيق في قتل المتظاهرين بعد 25 أكتوبر

الخرطوم: السوداني

اطلعت عضو مجلس السيادة، رجاء نيوكلا، على أداء لجنة التحقيق في الأحداث في وبعد ٢٥ أكتوبر الماضي، وموقف بلاغات أسر الشهداء خلال الفترة الماضية .

والتقت نيكولا بالقصر الجمهوري، النائب العام المكلف، خليفة أحمد خليفة، ووكيل النيابة الأعلى، رئيس لجنة التحقيق في الأحداث في وبعد ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م، الطاهر عبد الرحمن محمد.

وقال النائب العام، في تصريح صحفي، إن اللقاء بحث أداء النيابة العامة خلال الفترة الماضية وخططها للمرحلة المقبلة فيما يلي الهيكل الوظيفي للنيابة العامة وسبل تطويره بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المطلوب، فضلاً عن موقف إحالة البلاغات الى المحاكم.

وأضاف: “اطلعت عض مجلس السيادة على أداء لجنة التحقيق في الأحداث في وبعد ٢٥ أكتوبر الماضي، بجانب موقف بلاغات الشهداء خلال الفترة الماضية وإحالتها للمحاكم في المرحلة المقبلة “.