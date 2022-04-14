تضرر (400) فدان من المحاصيل البستانية لانعدام المياه بالجزيرة

المناقل : محمد نور

قال مزارعون من منطقة الشوال بمكتب الكويت بالجزيرة لـ(السوداني) إن محاصيلهم البستانية تتعرض لموجة من العطش خلفت أثراً سالباً على المحاصيل التي أنفقوا عليها أموالاً طائلة.

وأكد المزارع، عبد الباقي إبراهيم محمد أحمد، أن الإمداد المائي تم قطعه قبل الأوان، ولم يراعِ في ذلك حقول الليمون والجوافة التي عانت ذبولاً واضحاً ربما يخرجها من دائرة الإنتاج .

فيما قال المزارع، عبد العظيم محمد زين عبد الباقي، إن (400) فدان من الخضر والفاكهة بالمنطقة قد تضررت كثيراً بانعدام المياه.

من ناحيته أوضح العمدة علي الشيخ مطيرة أن مشكلة جفاف ميجر الشوال الذي تتعدى خطورته القطاع الزراعي والحيواني إلى حياة الناس الذين أصبحوا يتشاركون مع الحيوان بقايا برك متقطعة تفوح منها روائح كريهة، أو الهجرة إلى أميال وكيلو مترات طلباً للماء