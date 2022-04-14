أصحاب مخابز تراجع الأسعار رهين بالتكلفة

الخرطوم: عبير جعفر

أكد عدد من أصحاب المخابز تراجع أسعار الدقيق ،وقالوا إن سعر الخبز يتوقف حسب التكلفة والعرض والطلب، وشكوا من تدني العمل، وتراجع الطلب على الخبز وارتفاع مدخلات الإنتاج.

وأكد الناطق الرسمي بإسم تجمع المخابز، عصام الدين عكاشة، في حديثه لـ(السوداني)، حدوث تراجع في سعر الدقيق (4) آلاف جنيه، من (30) إلى (٢٦) ألف جنيه للجوال، نافياً معرفة سبب التراجع، وقال إن تراجع سعر الخبز يتوقف حسب تكلفة صاحب المخبز والعرض والطلب، مشيراً إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج من الخميرة والغاز والجازولين وغيرها.

وأكد صاحب مجموعة مخابز ببحري، الهادي دارقيل، في حديثه لـ(السوداني)، ارتفاع سعر الخبز؛ وذلك ما أدى إلى تراجع العمل بالمخابز، مبيناً أن سعر (4) قطع هو (200) جنيه، وقال إن سعر جوال دقيق سيقا تراجع من(32) إلى (26) ألف جنيه لعبوة (50) كيلو، ولفت إلى تراجع عدد جوالات الدقيق المصنعة بالمخبز من (15) إلى (11) جوالاً في اليوم ،مشيراً إلى تراجع القوى الشرائية؛ بسبب الغلاء، وأوضح أن زيادة الكهرباء تفوق طاقة صاحب المخبز.

وفي السياق ذاته، قال مورد دقيق بشرق النيل، آدم الدومة، إن ارتفاع المواد الخام انعكست سلباً على تراجع نسبة الاستهلاك وصناعة الخبز، نافياً تراجع أسعار الخبز في ظل ارتفاع التكلفة ومواد الإنتاج ،مبيناً أن جوال الدقيق عبوة (50) كيلو بسعر (26-29) ألف جنيه، وسعر الخبز (50) جنيهاً للقطعة.

وتوقع صاحب مخبز بأمدرمان، طه يوسف، زيادات مستمرة بسبب تذبذب الدولار انعكس على كافة مدخلات الإنتاج، مبيناً أن سعر الخبز (50) جنيهاً للقطعة، فيما تراجع سعر جوال دقيق ويتا إلى (29) ألف جنيه، مشيراً إلى أن وضع السوق تجاري، وسعر الخبز حسب العرض والطلب، وأوضح يوسف أن المخابز بعد ارتفاع الأسعار شهدت تراجع استهلاك الخبز اليومي، وشكا من زيادة مدخلات الإنتاج