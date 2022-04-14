وصول (٨٨) ألف رأس من الضأن الحي للسعودية

الخرطوم : ابتهاج متوكل

أعلن نائب الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، صالح صلاح، عن وصول ثلاث بواخر لميناء جدة، تحمل شحنات صادر الضأن الحي، وقال لـ(السوداني) إن السلطات السعودية استلمت صادر نحو (٨٨) ألف رأس من الضأن، مشيراً إلى أن كل أعداد الصادر، جاءت بإجراءات سليمة.

وشهدت الأيام الماضية، إعلان وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية، عن استئناف صادر الضأن الحي للسعودية، بعد توقف مؤقت، وترحيل المواشي من محاجر الخوي، القضارف، كسلا والكدرو، نحو المحجر الرئيس بسواكن، وأن حركة الصادر ستتوالى إلى السعودية.

يشار إلى أن السوق السعودي، يعتبر من أكبر الأسواق الدولية المستوردة للماشية واللحوم بالمنطقة العربية .