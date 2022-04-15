مطالب بحسم مشاكل الري قبل بدء الموسم الصيفي

الخرطوم : رحاب فريني

طالب مزارعو القطاع المروي وزارة الري بعمل صيانة للترع والبيارات قبل بداية الموسم الزراعي الصيفي؛ تفادياً لحدوث مشكلة في الري، وأكدوا بذل وزارة الري جهوداً كبيرة في الموسم الشتوي، إلا أن هنالك مشاكل كبيرة واجهت بعض الأقسام، خاصة الشمالية التي تعرضت للعطش في بداية الموسم، فضلاً عن تعطل بعض البيارات .

وطالب عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل، القسم الجنوبي، مكتب فحل، المزارع عثمان إبراهيم، وزارة الري بإصلاح بيارات مزيقيلا، التي تعرضت لأعطال، وأخرجت حوالي (300) فدان عن دائرة الإنتاج في الموسم الشتوي، مشيراً إلى أن هنالك مشاكل متكررة تحدث في كل موسم؛ بسبب الإخفاقات وعدم أعمال الصيف، مؤكداً أن الموسم الشتوي مر بمشكلات عدة أبرزها حدوث عطش في بعض الأقسام خاصة الشمالية، معرباً عن أمله في معالجة كل المشكلات المتعلقة بالري قبل بداية الموسم الصيفي .