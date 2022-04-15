الخطوة التالية بعد التسجيلات هي الإستاد!!

*انتهت أمس الأول فترة التسجيلات، واستطاع المريخ ترميم صفوفه بمجموعة مميزة من اللاعبين، وفشل صفقة انتقال رامي كرتكيلا، لا تخصم من نسبة نجاح عمليات الإحلال والإبدال كثيراً.

*مشروع إعادة تأهيل القلعة الحمراء هي الخطوة التالية لشعب المريخ العظيم، وإعادة إعمار الإستاد تتطلب جهوداً إضافية خرافية، باعتبار أن حجم الدمار كبيرٌ جداً.

*المريخ يملك طاقات جماهيرية جبارة، وقدرات فكرية وإدارية مهولة، وكوادر استثنائية في كل المجالات، ولا نحتاج إلا لإعلان ضربة البداية لإعادة الإعمار، وحينها ستتفجر الطاقات، وتتدفق الإسهامات، وتتحول ديار المريخ إلى خلية عمل ستدهش الجميع، كما حدث من قبل، يجب إعلان ضربة البداية بتظاهرة ضخمة يشارك فيها أبناء المريخ خاصة بعد استلام التقرير الفني من لجنة سعادة اللواء هشام الدرنكي، وعلينا رفع النداء لتنطلق ثورة الإعمار والبناء لتعيد الديار المريخية إلى سابق عهدها الذي يشبه تاريخها، ويتناسب مع صفوية عشاقها.

المريخ يحتاج لثورة شاملة تعيد بنياته التحتية إلى سابق عهدها.

*إعادة بناء القلعة الحمراء تحدٍّ ينتظر كل أبناء المريخ الأوفياء داخل السودان وخارجه.

*المساهمات الجماعية حتى لو كانت قليلة، تراكمها واستمرارها يجعلها ضخمة، وستؤدي المهمة بنجاح.

*المهم الجدية وإعلان ضربة البداية، وقبل ذلك تكوين لجنة عليا للإشراف على المشروع، ووضع آليات واضحة وشفافة وسهلة للمساهمة والمشاركة وخطة العمل وطريقة التنفيذ بصورة علمية وعملية.

*المريخ يملك قدراتٍ بشرية مهولة، وخبراتٍ استثنائية، وإرثاً حضارياً مشهوداً في تأسيس مثل هذه المشاريع.

*الاستفادة من وسائل العصر يدعم آليات تنفيذ مشروع إعادة بناء القلعة الحمراء، وهو أول خطوة في طريق النجاح.

إضافة أخيرة:

الموسم الإفريقي الجديد يقترب، ولا نريد تكرار ما حدث للمريخ في النسخة الماضية..