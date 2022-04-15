إبراهومة: المريخ يسير في الطريق الصحيح

أبدى إبراهيم الحسين إبراهومة، المدير الفني للمريخ، سعادته بالفوز الكبير على حي الوادي نيالا، مساء الأربعاء.

وفاز المريخ على حي الوادي نيالا بنتيجة (4-0)، في مدينة الاُبيِّض، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري السوداني الممتاز.

وقال إبراهومة عقب اللقاء “المريخ كان أكثر إيجابية أمام حي الوادي نيالا، واستحق الفوز برباعية”.

وتابع “عودة صلاح نمر منحت المريخ دفعة كبيرة، إشراك مدافع أفضل من توليف لاعب آخر”.

ونوه “اللاعبون الذين شاركوا في الدفاع خلال المباراتين السابقتين، قدموا مستويات مقنعة”.

وشدد “فريقي اليوم كان أكثر وفرة هجومية ولعب بروح جماعية. فترة التواجد بمدينة الأبيض ساهمت في رفع مستوى الأداء تدريجيًا”.

وطالب إبراهومة بعدم الاستعجال على الفريق، لأنه حسب قوله، يسير في الطريق الصحيح، وأن الأداء يتطور مع توالي المباريات.

وأوضح “كل اللاعبين المتواجدين معنا في الأبيض، نالوا فرصة المشاركة، عدا طبنجة ومحمد موسى الضي، سنمنح الثنائي الفرصة في المباراة المقبلة”.

وأتم “المباراة المقبلة أمام منافس جيد وهو فريق ود نوباوي، وفي نفس الوقت رغبتنا جادة في الوصول إلى النقطة 22”.