السماني.. منصة صواريخ لا تعرف التوقف

يمر لاعب المريخ وصانع ألعابه الأيسر السماني الصاوي، بحالة انتعاشة كروية منذ نحو شهرين، أثبت خلالها أنه الأكثر تأثيرا على نتائج الفريق، والأعلى إنتاجا من حيث الأهداف وجودتها.

وتنوعت أهداف السماني صاحب القدم اليسرى، في مشاركاته المختلفة مع المريخ بدوري أبطال أفريقيا والدوري السوداني، وتأثيره على تعادل للمنتخب السوداني أمام نظيره التنزاني.

وكان القاسم المشترك في أداء السماني وتألقه هو ماركة أهدافه التي يحرزها، مؤكدا بها أنه في هذا الوقت أصبح منصة صواريخ لا تعرف التوقف.

السماني أنطلق بأهدافه الصاروخية، بثنائية في مباراة ديربي النيلين التي جمعت بين المريخ والهلال بالقاهرة، حيث أحرز هدفين، الأول من كرة عالجها قوية ومباشرة في المرمى بعد أن صدها الحارس أبو عشرين، والثاني من تسديدة صاروخية من خارج الصندوق.

ثم عاد وأحرز هدفا في مرمى الأهلي المصري في مباراة الفريقين الثانية بدوري الأبطال ضمن الجولة السادسة.

وفي الأسبوع الماضي، أحرز السماني الصاوي 3 أهداف مع المريخ في مباراتين متتاليتين، بطريقة صاروخية أيضا، هدف في مرمى الأهلي شندي، وهدفين في مرمى الأهلي مروي.

أهداف السماني الثلاث في شباك الأهلي مروي والأهلي شندي، جاءت لكسر التعادل في المباراتين وتأمين النتيجة للمريخ، وإنقاذ من إهدار النقاط، ليحصد الفريق 6 نقاط مهمة في سباقه وتنافسه مع الهلال.

ويقول محلل الدوري السوداني وحارس مرمى الموردة والمريخ ومنتخب السوداني السابق الهادي آدم، إن السماني عانى من فترة ركود بسبب تعدد المدربين بالإضافة إلى مشاكله المالية بعد عودته من الاحتراف لفترة قصيرة في ليبيا، وهي مشكلات في تفاصيل العقد لم يكن المريخ طرفا فيها.

وأضاف: “السماني انطلق فجأة من مباراة الديربي الأولى بدوري الأبطال في القاهرة، والتي فاز فيها المريخ 2-1، وهذه المباراة تحديدا تمثل له دوافع خاصة لأنه اعتاد على إحراز الأهداف في شباك الهلال”.

وأضاف الهادي آدم: “الهدفان في شباك الهلال، أقنعا المدير الفني السابق لي كلارك، بتثبيته في التشكيل، ويمكن القول إنه أعاد اكتشافه، ذلك إلى جانب أن المدير الفني الحالي للمريخ إبراهومة لعب دورا نفسيا مع اللاعب”.

محاولات السماني لإحراز أهداف صاروخية لم تتوقف، ففي مباراة ديربي النيلين الثانية بأم درمان كاد أن يصيب مرمى الحارس محمد النور أبوجا، لولا أن الآخير كان متمركزا بشكل جيد وحول الكرة إلى ركلة زاوية.

خلال مباراة المنتخب أمام تنزانيا الودية في أيام الفيفا نهاية مارس/آذار الماضي، تسبب السماني الصاوي بهدف مبكر للسودان في الدقيقة 4، حيث استدار بكرة من مركز الجناح الأيمن وفتح زاوية التسديد، وأرسل كرة صاروخية صدها حارس المرمى التنزاني تابعها صديق كُوَّة في المرمى.