مدرب الهلال: مردود جميع اللاعبين كان جيدا أمام الأمل

أشاد البرتغالي جواو موتا، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الهلال السوداني، بمردود جميع لاعبيه خلال المباراة التي فاز بها الفريق على الأمل عطبرة في مدينة بورتسودان مساء الثلاثاء 2 ـ1، في مباراة مؤجلة بالدوري السوداني، وأكد أنه مستمر بقوة في جعل لاعبيه يفهمون ما يريد تطبيقه من خطط وإتقانها.

ووصف موتا في تصريحات نشرتها صفحة نادي الهلال بفيسبوك، أداء الهلال أمام الأمل بالجيد، مشيرا إلى سيطرة فريقه على المباراة بالاستلام والنقل الجيد للكرة والنقل المميز لها بين اللاعبين.

وأضاف: “تركيزنا كان منصبا على الكيفية التي لا نفقد بها الكرة، وأن نحكم سيطرتنا عليها، وكنا نعلم أن الفريق سوف يعاني من ضغط كبير خلال البطولة، ونحن نتحسب لذلك جيدا”.

وواصل: “في مباراة سابقة استقبلت شباكنا هدفا من ركلة جزاء وكنا متأخرين، ولكننا نجحنا في تدارك الموقف، مثلما حدث في لقاء الأمل عطبرة”.

وامتدح مدرب الهلال السوداني مردود لاعبيه أمام الأمل مؤكدا أن الجميع قدم مباراة رفيعة المستوى، مشددا على أن تركيزه على استيعاب جميع عناصره لخططه وإتقانها بالشكل الذي يسهم في استمرار مسيرة الفريق بقوة.

وخص المدرب جواو موتا لاعب الوسط المخضرم الذي ارتدى شارة القيادة في مباراة الأمل، نصر الدين الشغيل، بإشادة خاصة مبديا سعادته بما قدمه في المباراة وفي المباراة السابقة أمام الشرطة.

وقال: “الشغيل لاعب كبير بعطاءه وما يقدمه في المستطيل الأخضر عمل كبير، ، وقدرة على قراءة الملعب بصورة جيدة، مستفيدا من خبرته الكبيرة في الملاعب، وقدرته على التنسيق بصورة مميزة بين جميع اللاعبين، وقد كان عنصرا فاعلا في وظيفة قلب الدفاع لذا أشركناه فيها”.

وأوضح موتا أن العمل المشترك في المباراتين أمام الأمل والشرطة هو التناغم والانسجام بين كافة الخطوط مشيرا إلى الجميع ظل يدافع عندما يفقد الكرة والعكس.

وأصر المدير الفني للهلال السوداني على أنه يسعى لأن ينفذ جميع لاعبي الفريق ما يريده منهم، وأن يتم تطبيق الخطط بالصورة المثالية، مؤكدا اهتمامه بجميع اللاعبين في كشف الفريق، بمن فيهم عناصر الشباب وحرصه على إتاحة الفرصة لهم والمشاركة في المباريات الرسمية.

وأعرب جواو موتا، عن تعجبه من خوض الهلال مباريات خارج قواعده وفي ملعب واحد رغم امتلاكه ملعب بمواصفات عالمية وتتوفر به كافة المعايير.

وأتم المدرب متعهدا بالاستمرار والمضي بقوة في كافة الاستحقاقات المقبلة والاجتهاد في جميع المباريات من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد القاعدة الجماهيرية.