كووورة يكشف سر بيع لاعب الجديدي بانجا

كشف نادي الدفاع الحسني الجديدي عن دوافعه للتخلي عن خدمات اللاعب الكاميروني سالمون بانجا لنادي الهلال السوداني وسط منافسات الموسم الجاري.

وأعلن الهلال السوداني تعاقده مع بانجا يوم الثلاثاء الماضي، علما بأن اللاعب نفسه كان قد انضم لصفوف الدفاع الجديدي قادما من القطن الكاميروني مطلع الموسم الجاري.

وعلم كووورة من مصادر خاصة أن المقابل المالي الذي عرضه الهلال السوداني كان الحافز الأكبر لقبول إدارة النادي المغربي بالتخلي عن خدمات قائد منتخب الكاميرون للمحليين.

وقال مصدر لكووورة إن بانجا انتقل للهلال مقابل ما يزيد على 600 ألف دولار، وكان الدفاع الجديدي بحاجة لإيرادات تلك الصفقة حتى ينعش خزائنة.

كما أن كلمة المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة كانت حاسمة في إتمام الصفقة، إذ وافق على بيع عقد بانجا، رغم أنه ينافس لاحتلال مرتبة متقدمة بالدوري وتحديدا المركز الثالث، المؤهل لمسابقة كأس الكونفدرالية .