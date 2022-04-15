حميدتي: إجراءات 25 أكتوبر وافق عليها حمدوك وجميع أعضاء مجلس السيادة (مدنيين وعسكريين)

الخرطوم: السوداني

قال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول، محمد حمدان حميدتي، إن الإجراءات التي اُتّخذت في 25 أكتوبر تم التوافق عليها من قبل جميع الأطراف، بما فيهم رئيس الوزراء المستقيل د. عبد الله حمدوك وجميع أعضاء مجلس السيادة من المدنيين والعسكريين وأطراف اتفاق جوبا للسلام – بحسب ما أورده إعلام مكتب نائب رئيس مجلس السيادة.

وأوضح حميدتي أنهم انتظروا تحقيق الوفاق بين الأطراف السياسية وقيام المجلس التشريعي لنحو عامين ونصف، ولكنهم واجهوا حالة من التشفي والانتقام.

وشدد حميدتي – خلال افطار رمضاني بصالة دينار الملكية مساء اليوم – على نبذ الجهوية والقبلية والعُنصرية في كل أرجاء البلاد والدخول في الانتخابات بتوافق جميع الأطراف السياسية، وأضاف: “نحن جميعًا سودانيون وأفارقة، قوتنا في وحدتنا وتنوعنا”.

وأشار إلى أن تأخير تعيين رئيس الوزراء يدل على رغبتهم في التوصل إلى توافق وطني يفضي لحل الأزمة السياسية الراهنة.

ودعا الشباب بمختلف انتماءاتهم للتصدي لتنمية وتعمير السودان ومساعدة الأجهزة الأمنية بتوفير المعلومات للقضاء على ظاهرة 9 طويلة. وقال: (على الشباب يكربوا قاشهم، لأن البلد عايزة صدق وإخلاص)، ونوه إلى مصطلح عسكريين ومدنيين قصد به التفريق بين أبناء الوطن الواحد، وأردف: (دي السياسة، عايزين يفرقوا بيننا، عشان يلقوا ليهم موطئ قدم، لازم يفرقوا بين العسكريين والمدنيين).

وفيما يتعلق بصعود الدولار خلال الأيام الماضية، أوضح أن البعض كانوا فرحين بتنامي أسعار العملات، لافتًا إلى الوطنيين من أبناء السودان شغّالين الآن بكل جهدهم (عشان الدولار يدق الواطة)، وتابع: (الآن شغّالين في المحاكم والنيابة عشان تاني الدولار كان لقيتو في النقعة تجري منو).