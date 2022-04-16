أعلنت لجنة المعلمين السودانيين مواصلة الإضراب عن التدريس خلال الأسبوع المقبل

و قالت اللجنة في بيان اطلع عليه “باج نيوز” إن المعلمين سيواصلون الإضراب بدايةً من غدٍا الأحد و حتى الخميس القادم ملوحةً بمقاطعة أعمال امتحانات شهادتي الأساس والثانوي إذا لم تتم الاستجابة للمطالب.

و أشارت إلى أن إجراء امتحانات مبكرة يهدف إلى كسر الإضراب وإنهاء العام الدراسي مضيفةً أن الخطوة لم تراع متطلبات العملية التربوية وتفتقد لأبجديات القياس الصحيح.

وفي العاشر من مارس الماضي أعلنت اللجنة الدخول في إضراب عن العمل للمطالبة برفع الحد الأدنى إلى 24 ألف جنيه