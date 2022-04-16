تِرك: تم نشر فيديو قديم للوقيعة بيني وحميدتي

الخرطوم: السوداني

التقى نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بمقر إقامته، المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة برئاسة الناظر محمد الأمين تِرك – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وقال تِرك في تصريح صحفي، إن اللقاء أمّن على ضرورة توفير كافة الإمكانات للجنة الحدود برئاسة د. معاذ تنقو، لمباشرة أعمالها عقب عطلة عيد الفطر مُباشرةً، مبيناً أن بقية اللجان تسير بخُطى متوازنة وبالتدرج إلى حين حسم القضية.

وأكّد تِرك أنّ اتّفاق مسار الشرق مُعلقٌ حتى الآن، وأنهم “لا يريدون سماع حديث خارج قرارات اللجنة التي يرأسها نائب رئيس مجلس السيادة، بوصفه راعي السلام”.

وحذّر من التعامل مع أي جماعة أو أفراد غير مُفوّضين للتحدث باسم المجلس أو تنسيقية أهل الشرق، بإصدار بيانات أو إطلاق تصريحات دُون الرُّجوع إلى رئيس المجلس أو المُقرّر.

وأكّد تِرك، أنّهم مُتّفقون وعلى قلب رجلٍ واحدٍ، ومُتماسكون وليس بينهم أي خلافات، مشيراً إلى تفويضه في اجتماع اليوم من قبل مجلس البجا وتنسيقية شرق السودان برئاسة الكيانين إلى حين إجازة الهيكل الجديد.

وفي سياق متصل، وتعليقاً على نشر نشر فيديو تم تسجيله منذ مفاوضات جوبا الأولى، سخِر الناظر محمد الأمين تِرك، من نشر الفيديو، وقال إنه يهدف للوقيعة بينه وحميدتي، واعتبر نشره في هذا التوقيت إفلاساً ومحاولة لتعطيل قضية الشرق، بعد أن شهدت تقدماً كبيراً على يد حميدتي، الذي استوعبها مثلما فهمه أهل الشرق، وزاد: (نحن والنائب موقفنا ثابتٌ وواحدٌ لا تهزّنا بيانات أو تسجيلات)، مؤكداً أن اللقاء الذي جمعهم بنائب رئيس مجلس السيادة، كان بمثابة رد كافٍ على كل المُشكّكين.