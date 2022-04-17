تراجع دقيق الخبز ل(30) ألف جنيه للجوال

الخرطوم : عبير جعفر

تراجعت أسعار دقيق الخبز بمطاحن الخرطوم ل(٣٠) الف جنيه للجوال إثر تراجع أسعار الصرف ما انعكست ايجابا على تراجع أسعار الخبز وشكا بعض اصحاب المخابز من تلاعب اسعار الغاز وعدم وصوله في الوقت المحدد وارتفاع أسعار مدخلات الانتاج.

وقال مورد دقيق بشرق النيل آدم الدومة في حديثه ل( السوداني) ان تراجع أسعار الدقيق انعكس على سعر الخبز نفسه ،مبينا أن سعرجوال الدقيق زنه (50) كيلو بسعر (30) الف جنيه أما عبوة(25) كيلو بسعر(15) الف جنيه شاكيا من زيادة مدخلات الانتاج وتباين أسعار الغاز مابين الشركة والترحيل ،واوضح أن مرحلي الغاز يتلاعبون باسعار الغاز حيث لايصل في الوقت المحدد للمخبز.

وأكد صاحب مجموعة مخابز ببحري ابراهيم مالك على تراجع سعر الدقيق وذلك ما أدى الى تراجع العمل بالخبز، ولفت الى وفرة الدقيق ، مشيرا الى تراجع القوى الشرائية، مبينا أن سعر جوال الدقيق (29) الف جنيه لزنه(50) كيلو ،اما عبوه ( 25) كيلو بسعر (16) الف جنيه

واكد صاحب مخبز بامدرمان طه يوسف استقرار أسعار الخبز خلال الأيام الماضية وركود الحركة الشرائية ، مبينا أن سعر الخبز قفز إلى (30-45) جنيها للقطعة وقفز جوال دقيق ويتا الى (30) الف جنيه، متوقعا استقرار أسعار الخبز،وشكا طه من زيادة مدخلات الانتاج وسعر زيت الفول عبوة(36) رطلا بسعر (15) الف جنيه .