تجار:  السكر  مستقر ولا زيادات جمركية جديدة عليه

الخرطوم : ابتهاج متوكل

قال عدد من تجار السكر، ل(السوداني) ان زيادة الرسوم الجمركية في السكر، نفذت قبل شهر رمضان ، من خلال اجراء تعديلات على الفئات الجمركية آنذاك ، وقضى التعديل بدفع ٢٨٠٠ جنيه على كل جوال زنة ٥٠ كيلو ، مقارنة بالرسم السابق بنحو اقل من ١٠٠جنيه.

وقال التاجر الحاج عيسى، ان هذا الإجراء تم في مارس الماضي، بحسب التعديلات اجريت على الفئات الجمركية آنذاك ، موضحا ان الرسم على جوال السكر المستورد الكبير زنة٥٠ كيلو ، زاد الى ٢٨٠٠ جنيه، مقارنة باقل من ١٠٠، واضاف : السكر متوفر بكميات كبيرة والأسعار شهدت تراجعا ملحوظا، لافتا الى ان السكر الجوال مابين ٢١.٥ الى ٢٢ جنيها.

واكد التاجر عبدالباسط احمد، عدم حدوث زيادة جمركية في اسعار السكر، وقال إن التعديل في الرسوم التي تؤخذ من السكر كانت قبل شهر رمضان، وتابع (مافي جديد في السكر)، مشيرا الى ان السكر متوفر واسعاره انخفضت، والجوال الكبير صار سعره في حدود ٢٢ الف جنيه.

وشهد مارس الماضي ، زيادات لبعض النسب الجمركية، وارجاع الرسم الاضافي لعدد من السلع، مع الابقاء على قيمة الرسم الجمركي بواقع ٤٣٠ جنيها.