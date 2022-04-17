أزمة حادة في المياه ب(٩٠) قرية غربي المناقل

الخرطوم : رحاب فريني

شكا مزارعو ومواطنو قسمي الماطوري والجاموسي غربي المناقل من حدوث شح حاد في مياه الشرب .

واكد المزارع من قرية ود الرضي ريفي الجاموسي غرب المناقل، انس صالح الطيب، معاناة انسان المنطقة من مشكلة حادة في مياه الشرب بقسمي الماطوري والجاموسي ، وقال في حديثه ل ( السوداني ) ان المواطنين بتلك المناطق يعتمدون على ميجر الشوال، ويعتمد عليه كل من قرى ام طلحة، وام قرقور، وام حجار المكاشفي، وود دفع الله، وبانت الصابونابي، وقرى اخرى ،و اضاف ان ميجر الجاموسي يسقي قرى الرضى، وكادوس، وسقيدة، وابو رويشد، وكتري، والله ادانا، وقبوجة، ومريحلة، والقلة، والسبعة، وداللبيح ، إضافة إلى معاناة ريفي الماطوري، في قرى الكوة الجديدة، والقفيل، والرخاء، والزيادية، والتريسات، والبالطاب، وام سنيطة، وابو دون ، مؤكدا أن عدد القرى المتأثرة بمشكلة مياه الشرب بالجاموسي والماطوري يتجاوز ال90 قرية ، مناشدا الجهات المختصة بمعالجة مشكلة مياه الشرب .