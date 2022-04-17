الفنان وليد جوبا: # هذه البلاد تستحق أفضل من هذا # هذا سر (…) إطلاق لقب (جوبا)

حوار / محاسن أحمد عبدالله

من الفنانين الذين ولجوا للساحة الفنية مطلع الألفينات ردد أغنيات الكبار ثم بدأ في تقديم أعماله الخاصة الفنان وليد جوبا أحد المشاركين في البرنامج الغنائي (يلا نغني) الذي يعرض على قناة البلد..التقيناه في هذه المساحة للحديث عن تجربته الفنية..نتابع ما جاء في الحوار.

# حدثنا عن مشاركتك في برنامج (يلا نغني) ؟

هذا هو الموسم الثاني الذي أشارك فيه في البرنامج، قمت بتسجيل حلقتين إن شاء الله تنال الإعجاب، سعيد ومبسوط جدًا من تعاون كل الزملاء والأجواء الرائعة للبرنامج منذ الموسم الماضي، الجميع متعاون بما فيهم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عزالدين.

# يطلق عليك البعض صفة الكسل ؟

فعلًا كنت مقصرًا الفترة الماضية بسبب الظروف التي مرت بها البلاد، ولم أكن محظوظًا نزلت أعمال صادفت فترة الكورونا ولم تر النور لكن إن شاء الله ساعيد تنزيلها.

# مشروعك الفني؟

بدأت في تأسيس مشروعي الفني فقط كان هناك كسل لكن سيرى النور قريباً بإذن الله.

# الفنانون ودورهم في الثورة السودانية؟

هذه البلاد تستحق أفضل من هذا الذي يحدث من دمار وخراب نتمنى أن يعم فيها السلام والرخاء.

# وجود كم كبير من الفنانين في الساحة.. هل شكلوا إضافة؟

الإضافة لن ترى النور في ظل الأوضاع الحالية التي تعاني منها البلاد من لديه مشروع يستمر ومن ليس لديه لن يستمر.

# مع من تزامن ظهورك الفني؟

تزامن ظهوري مع الفنان شكر الله عزالدين ارسل له التحايا عبركم مع أنني أمامه بقليل لكن كان الظهور خلال فترة واحدة.

# متى كان ظهورك الفني الحقيقي؟

مطلع العام ٢٠٠٥

# من أين أتي لقب (جوبا) ؟

جاء اللقب من أغنية الراحل المقيم الفنان محمد أحمد عوض (جوبا مالك عليَّ) كنت أحب ترديدها في الجامعة وكان الطلاب يطلبوا مني على الدوام تردديها، البعض يعتقد أنني درست في جامعة جوبا.

# ماهو مجال دراستك؟

درست في جامعة أمدرمان الأهلية كلية الاقتصاد والعلوم الادارية تخصص محاسبة.