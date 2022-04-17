صلاح ولي لـ(كوكتيل) حفلة اعتصام القصر زيها وزي أي حفلة انتظروني في أعمال درامية قادمة

حوار : نزار عباس

الفنان الشاب صلاح محمد عبدالرحمن الشهير بصلاح ولي أحد الفنانين الشباب واشتهر بالقفز أثناء الغناء وطريقته البهلوانية اللافتة للأنظار ليطلق عليه البعض لقب طرزان والبهلواني..

كوكتيل اصطادت صلاح ولي في دردشة رمضانية خاصة في المساحة التالية .

في البداية رمضان كريم؟

الله أكرم وتقبل الله الصيام والقيام وصالح الأعمال.

حدثنا عن برنامجك اليومي في رمضان ؟

رمضان شهر عظيم وفيه نتقرب لله سبحانه وتعالى بالصلاة والتراحم والتواصل

وهو فرصة لي لزيارة الأهل والأصدقاء

علاقتك بالرياضة وكرة القدم؟

علاقة ممتازة والحمد لله مواصل وبلعب باستمرار

أنت مشجع هلالي ومتابع كيف ترى وداع أندية القمة للبطولات الإفريقية؟

بالطبع أنا عشاق للأزرق وأرى وداع الأندية السودانية شيء طبيعي، وضروري جدًا إنشاء مدارس سنية وتأهيل اللاعبين الصغار والصبر عليهم للمنافسة على البطولات الخارجية.. أصابنا الإحباط والتعب من النتائج السلبية في كل موسم .

هل يمكن أن نرى صلاح ولي في منصب رياضي؟

أبدًا لا أحب تولي المناصب لأنها مسؤولية في المقام الأول.

هل تشاهد البرامج التلفزيونية في رمضان ؟

حقيقية في رمضان لا أقوم بأي نشاطات فنية .

شاهدنا العديد من المطربين دخلو في الدراما هل يمكن أن نشاهد صلاح ولي في عمل درامي خاصة أنك فنان مسرحي؟

لدي أعمال درامية برفقة الأستاذ الكوميدي مختار بخيت في البحث عن زوجة،

وقريبًا هنالك ترتبيات لأعمال درامية سترى النور قريبًا.

ماهو تقييمك لأحمد الجقر في مسلسل سكة ضياع؟

أحمد الجقر راجل مجتهد ومكافح وأتمنى ربنا يوفقه في مشواره الفني والدرامي معًا.

في أحد الحوارات قلت إنك مثل محمود عبدالعزيز ماذا تعني؟

نعم الراحل المقيم محمود عبدالعزيز علمنا المبادئ والأصول والقيم ونحنا نحذو حذوه في المشوار الفني .

وجدت انتقادات كبيرة على مشاركتك في اعتصام القصر هل أنت نادم على المشاركة في هذا الاعتصام ؟

حفلة القصر زيها وزي أي حفلة وأكدت في أكثر من مناسبة عدم انتمائي لأي جهة حزبية بل كنت أكبر الداعمين لرئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وحسيت بأمل كبير ولكن راح والآن نتمنى أن يولي الله من يصلح .

كيف تقيم علاقتك مع زملائك؟

علاقة ممتازة ومميزة مع كل الزملاء في الوسط الفني.

اذا لم تكن فنان ماذا يمكن أن تكون؟

بالتأكيد كنت حأكون لاعب كرة قدم وكما ذكرت لك مازالت مستمرًا في نشاطي الذي أحبه كرة القدم مع الأصدقاء .

هل لديك مشروع فني قادم وماهو؟

بالتأكيد هنالك أعمال فنية قادمة سترى النور في القريب.

أين صلاح ولي من الغناء للوطن؟

الآن جاري العمل على إنتاج أغنية وطنية مميزة من كلمات الشاعر الأستاذ الصادق إلياس تحت عنوان (أنا بالعزة سوداني).