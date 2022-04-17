حميدتي: ما يربطني مع تِرك ليست مصالح شخصية وإنّما قضية هَمّ الوطن

الخرطوم: السوداني

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إنً الفيديو المسرّب بلسان الناظر (تِرك) لا يعدو كونه إفلاساً.

وأضاف: مُحاولات الوقيعة بينه وتِرك لن تنجح، وتابع: “لو قتل تِرك ولدي انا عافي منو ولن يفرقنا معه إلا الموت”.

وأشار إلى أنّ ما يربطه مع تِرك ليست مصالح شخصية، وإنّما قضية هَمّ الوطن.

وفي سياق منفصل، أكّد “حميدتي”، عدم وجود مُعتقلين سياسيين، وأن هناك متهمين ينبغي أن تستكمل كافة إجراءاتهم وفقاً للقانون.

وقال لدى مخاطبته إفطاراً بشرق النيل، إن الحكم أساسه العدل، وإنهم لن يتدخّلوا في قضية أمام القضاء، فقط يستعجلون السير في الإجراءات للفصل في القضايا، منوهاً إلى أن جميع من في السجون ينبغي أن يتمتّعوا بكامل الحقوق المتمثلة في مقابلة مُحاميهم وأسرهم.