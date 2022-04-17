الأمة القومي يُرحِّب بدعوة البرهان للحوار واعتبرها إعلان نوايا حسنة

الخرطوم: السوداني

رحّب حزب الأمة القومي، بدعوة رئيس مجلس السيادة للحوار، وقال إنّ اتجاهاً لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ودعوة الجميع للحوار إعلانٌ عن نوايا حسنة.

وأضاف في بيان له: لكي تجد أية دعوة للحوار استجابة من القِوى السياسية السودانية، ينبغي أن تتبعها خطوات أهمها: إنهاء حالة الطوارئ، وقف العُنف والقتل في مُواجهة المتظاهرين ومُساءلة الذين ارتكبوه، بالإضافة إلى وقف حملة الاعتقالات وسط لجان المقاومة، والتنفيذ الفوري لوعد إطلاق سراح المُعتقلين السياسيين، وإلغاء كافة التُّهم الجنائية الكيدية المُوجّهة ضدهم.

وقال: في حال نفّذت السلطة شروط تهيئة المناخ، فإنّ القوى السياسية والثورية سوف تحدد المبادئ التي ينبغي أن يحتكم إليها الحوار، على أن يتم التوافق حوله والمُشاركة فيه بصورة جماعية لا ثنائية.