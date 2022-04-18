ضوابط من البنك المركزي لتقييد الاستلاف

الخرطوم: هالة حمزة

وجه بنك السودان المركزي المصارف بإدارة سيولتها بما يتواءم مع متطلبات إدارة مخاطر السيولة، وفي إطار ترتيبات صندوق إدارة السيولة، وفقاً للضوابط المنظمة لصندوق إدارة السيولة بين المصارف واللجوء للمركزي كملجأ أخير.

المصارف التي تلجأ إلى بنك السودان المركزي (كمقرض أخير) ستطبق عليها أي من العقوبتين التاليتين أو الاثنتين معاً عقوبات مالية تفوق أعلى تكلفة تمويل بالجهاز المصرفي، وعقوبات إدارية من قانون تنظيم العمل المصرفي.

وقال إن العقوبات المذكورة ستطال المصارف التي تلجأ لزيادة أرصدتها المدينة القائمة بتاريخ القرار، موجهاً تلك التي لديها أرصدة مدينة قائمة طرف بنك السودان المركزي)حساب التسليف) بتقديم خطط عمل لتوفيق أوضاعها لسداد ما عليها من التزامات بحد أقصاه أسبوعان من تاريخه.

وذلك إنفاذاً لسياسات بنك السودان المركزي للعام 2022م التي تهدف لتحقيق الاستقرارالنقدي، وترشيد دور بنك السودان المركزي كمقرض أخير عبر تقييد لجوء المصارف لحساب التسليف.