مجلس السيادة يُدين خطاب العُنصرية والكراهية ويُوجِّه الجهات العدلية والأمنية بسَن القوانين والتشريعات التي تجرمهما

الخرطوم: السوداني

عقد مجلس السيادة، اجتماعه الدوري بالقصر الجمهوري اليوم، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس.

وقالت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. سلمى عبد الجبار المبارك، الناطق الرسمي باسم المجلس، إن الاجتماع تداول حول المساعي الجارية بشأن الوفاق والتراضي السياسي بين كافة المكونات الوطنية، لمعالجة انسداد الأفق السياسي وضياع الوقت مما خلّف واقعاً مترهلاً تعدّدت فيه المبادرات دون حصاد ثمارها في التوصل إلى دولة ديمقراطية مستقرة تلبي آمال المواطنين وتنهض بالوطن.

وأضافت د. سلمى، أن المجلس وجّه بمواصلة عمل اللجنة السيادية المكلفة لقيادة الوفاق والحوار السياسي برئاسة عضو المجلس السيد مالك عقار، على أن تعمل وفقاً لمواقيت وبرامج محددة لبلوغ الغايات المطلوبة من الحوار.

وحول العُنصرية وخطاب الكراهية، قالت عضو مجلس السيادة، إن المجلس يعلن رفضه التام للعنصرية بكل أشكالها ويدعو لنبذ خطاب الكراهية بكل صيغة، وعلى الجهات العدلية والأمنية الإسراع في سن القوانين والتشريعات التي تجرم ممارسة العُنصرية بمُختلف أشكالها.