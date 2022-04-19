بسبب غياب قاضٍ.. تأجيل محكمه مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989

الخرطوم: السوداني

أجّلت محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، جلسة اليوم الى الثلاثاء السادس والعشرين من الشهر الجاري، وذلك لأسبابٍ تتعلّق بغياب أحد القضاة لظروفٍ طارئةٍ.

وكانت محكمة مدبري الانقلاب، قد انعقدت صباح اليوم بمباني معهد الشرطة للعلوم القضائية بحضور هيئتي الاتهام والدفاع، حيث تقدم بعض محامي الدفاع بالتماس للمحكمة بأن يتم إطلاق سراح من بلغ السبعين من عمره من المتهمين، وكذلك منح ضمانة خاصّة لكل من كانت مادة الاتهام لديه لا تصل حد الإعدام، وذلك أُسوةً ببعض المتهمين الذين أُطلق سراحهم من قِبل المحكمة في فترات سابقة.