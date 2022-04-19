خطة (إسعافية) من أصحاب العمل لإنجاح الموسم الصيفي

الخرطوم: ابتهاج متوكل

شرع اتحاد أصحاب العمل السوداني، بالتنسيق مع لجنة تسيير اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، في الدفع “بخطة إسعافية عاجلة”، لإنجاح الموسم الصيفي، تتضمن المعوقات والمشاكل الآنية التي تواجه الموسم الزراعي الصيفي والاحتياجات المطلوبة، وفق أولويات تمكن من تجاوز التحديات الماثلة، وأهمها السياسات الداعمة للزراعة، وقضايا التمويل، وارتفاع تكلفة الإنتاج لمناقشتها مع وزارتي المالية والزراعة، والبنك المركزي لإيجاد المعالجات العاجلة لها في القطاع المروي والمطري.

وأمن الاجتماع، على أن الزراعة تمثل المخرج الوحيد لبناء اقتصاد حقيقي؛ مما يتوجب الاهتمام بها، والاستفادة من ظروف الأزمة الروسية الأوكرانية اقتصادياً.

واستعرض الاجتماع، أهم القضايا والتحديات والمعاناة التي ظل يعانيها القطاع الزراعي، من قضايا التمويل وارتفاع تكلفة التمويل والتخزين والتسويق والطاقة وتعدد الرسوم.

وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل، هشام السوباط ، في تصريح صحفي أمس، إن لجنة اتحاد غرف الزراعة والانتاج الحيواني، أمنت على وجود دراسة وخطة إستراتيجية، مفصلة ذات أولويات ومراحل محددة للتنفيذ، تتضمن المشاكل والمعوقات ومقترحات الحلول لكل نشاط زراعي أو إنتاج حيواني بالغرف المتخصصة بالاتحاد، تحتاج فقط إلى سياسات وإجراءات داعمة وتسهيلات من الدولة. وأضاف: “الاتحاد تبنى تنفيذ خطة ودراسة اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، بشقيها النباتي والحيواني، لطرحها ومناقشتها مع أجهزة الدولة المختصة، وذلك لاعتمادها وتوفير الرعاية والدعم اللازم لها، حتى تنفذ واقعياً.