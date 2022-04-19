استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء بأسواق الخرطوم

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد أسواق مواد البناء بأسواق الخرطوم زيادة كبيرة في الأسعار، وعزا التجار ذلك لزيادة الوقود والترحيل وارتفاع الكهرباء وسعر الصرف وزيادة تكلفة المصانع مما انعكس سلباً على الأسواق والموردين

أكد تاجر ببحري، أحمد علي، في حديثه لـ(السوداني) أن الزيادة نتيجة لزيادة ارتفاع تكلفة تشغيل المصانع ، مبيناً أن سعر طن أسمنت عطبرة وبربر قفز من (95) إلى (105) وإلى (135) ألف جنيه، بينما قفز أسمنت قنا المصري بالسوق إلى (115) ألف جنيه وأشار إلى ضعف القوى الشرائية وتراجع الطلب.

أكد تاجر أسمنت وسيخ بالخرطوم، السر طارق، ارتفاع أسعار السيخ والأسمنت؛ بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل على المصانع والموردين لارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي، كما قفز سعر الأمجد إلى (400) ألف جنيه للطن، أما سعر طن أسمنت عطبرة (135) ألف جنيه، أما طن أسمنت بربر (130) ألف جنيه، ولفت إلى ارتفاع تكلفة التشغيل وزيادة المصانع مما انعكس سلباً على التجار والسوق بالركود، وتراجع الطلب من قبل التجار والمستهلك.

وفي السياق ذاته قال تاجر أسمنت وسيخ بأمدرمان، عبد القيوم عيسى، إن تعرفة الكهرباء، وزيادة الوقود انعكست على زيادة أسعار مواد البناء بالأسواق، وزيادة الترحيل أثرت سلباً على الموردين؛ مما أدى إلى تراجع الطلب، واصفاً القوى الشرائية بالضعيفة بسبب الغلاء، وقال إن سعر الأسمنت ارتفع تدريجياً في أقل من شهر، وقفز أسمنت عطبرة من (85) إلى (95) وإلى (135) ألف جنيه، كما قفز طن أسمنت بربر إلى (135) ألف جنيه، أما سعر أسمنت صخر السودان (130) ألف جنيه.

ولفت تاجر أسمنت وسيخ بالخرطوم السجانة، بشير فرح، إلى استمرار الركود والكساد، وارتفاع في الأسعار بسبب استمرار زيادة سعر الصرف؛ مما انعكس على سوق مواد البناء، مبيناً أن سعر طن أسمنت عطبرة وبربر (135) ألف جنيه، أما سعر طن سيخ الأسعد (450) ألف جنيه، وسيخ أبانوب (410) ألف جنيه، أما سعر أسمنت أوميقا وتركي والأمجد (400) ألف جنيه، فيما قفز أسمنت قنا المصري إلى (116) ألف جنيه.