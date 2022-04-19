السُّودان يُدين الممارسات القمعية لسُلطة الاحتلال بالأقصى

الخرطوم: السوداني

أدان وزير الخارجية المكلًف السفير علي الصادق، الممارسات القمعية التي تقوم بها سلطة الاحتلال ضد مرتادي المسجد الأقصى المبارك من الصائمين والمصلين، مؤكداً على موقف السودان الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد علي الصادق لدى استقباله بمكتبه اليوم، سفير دولة فلسطين بالسودان سمير عبد الجبار طه، على العلاقات التي وصفها بالجيدة التي تربط البلدين على مر السنين.

وتطرّق اللقاء الى الأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة هذه الأيام إثر الاعتداءات التي تنفذها سُلطات الاحتلال ضد المُواطنين الفلسطينيين في القدس الشريف.