استمرار ارتفاع الذرة في بورصة القضارف

الخرطوم : رحاب فريني

أكد عدد من التجار بسوق المحاصيل بولاية القضارف عن تدني أسعار الذرة بالبورصة، مشيرين إلى أن سعر أردب الذرة بلغ (37) ألف جنيه، بينما بلغ سعر قنطار السمسم (34 – 35) ألف جنيه، مؤكدين تراجع أسعار السمسم لجهة ارتباطه بسعر الدولار، إضافة إلى أنه يخضع للعرض والطلب .

وأكد التاجر ببورصة محاصيل ولاية القضارف، فيصل خليل، أن سعر جوال الذرة (18.5) ألف جنيه، وسعر الأردب (37) ألف جنيه، وأكد في حديثه لـ(السوداني)، ضعف السعر مقارنة مع تكاليف الإنتاج، مبيناً أن سعر قنطار السمسم بلغ (34 – 35) ألف جنيه، وعزا تراجع سعر قنطار السمسم إلى ارتباطه بسعر الدولار وبالعرض والطلب، وأضاف: “بدأ سعر قنطار السمسم عند بداية افتتاح البورصة بسعر (44) ألف جنيه، وتراجع لقلة الطلب”، مؤكداً ضعف سعر الذرة، وقال إن هذا السعر ضعيف جداً مقارنة مع أسعار التكلفة، وأضاف أنه في حال عدم زيادة سعر جوال الذرة، قد تتراجع المساحات في الموسم المقبل.

من جانبه أكد مسؤول ببورصة المحاصيل بولاية القضارف، خضر عبد القادر، أن سعر أردب الذرة يتراوح ما بين (37 – ٣٧.٥) ألف جنيه بالبورصة أمس .