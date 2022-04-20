الفنان محمد الفحيل : لا توجد مقارنة بيني وشقيقي شريف الفحيل أحلم بأن أصبح فناناً جماهيرياً

حوار / محاسن أحمد عبدالله

من الفنانين الشباب الواعدين الذين برزوا في المشهد الفني مؤخراً، فنان مجتهد ومثقف، يحلم بتحقيق حلمه في عالم النجومية، يحرص بين الفينة والأخرى على تقديم مُنتجه من الأغنيات الخاصة.

التقيناه في هذه المساحة للحديث عن تفاصيل مختلفة حول تجربته …نتابع ماذا قال؟

# إطلالتك مختلفة في برنامج (يلا نغني)؟

مشارك هذا الموسم في برنامج (يلا نغني) مع مجموعة من الفنانين، وهذه هي المرة الثانية التي أشارك فيها في البرنامج، بإذن الله تكون مشاركة موفقة.

# هل أنت راضٍ عن مشاركتك هذا الموسم في البرنامج؟

عن نفسي راضٍ عنها كل الرضا؛ لأنني أحسست بأنني قدمت أفضل ما عندي، عكس الموسم الماضي، أتمني تجد القبول، والقبول من الله.

# صف لنا الأجواء العامة للبرنامج؟

الحمد لله شاركت بوجود الكبار الأساسيين، عاصم البنا، جمال فرفور وعصام محمد نور، بجانب أفراح عصام وعبد السلام حمد، الأجواء العامة في البرنامج لطيفة جداً، الحمد لله ليس لديَّ حساسية مع أي فنان، وتقبلت التوجيه من الأساتذة فرفور، وعصام محمد نور أثناء تسجيل البرنامج.

# البعض يقارن بين تجربتك وشقيقك الفنان شريف الفحيل؟

في نظري أخي شريف له لونيته الخاصة التي وصل بها لجمهوره، وأنا كذلك لديَّ لونيتي المختلفة حتى أعمالنا الخاصة لا تشبه بعضها.

# هل يقوم شقيقك شريف بمشاركتك في اختيار أعمالك باعتباره سبقك في المجال؟

شريف متواصل معي على الدوام، بالرغم من أنه بعيد في كندا، إلا أنه يشاركني أدق التفاصيل، فهو يخاف عليَّ جداً، ومعي لحظة بلحظة.

# هل تواجه عثرات في بداية طريقك الفني؟

طبعا العثرات تواجه أي فنان، واجهتني كثير منها ولكن الحمد لله تجاوزتها، وهناك فنانون حقيقيون يواجهون عثرات للوصول إلى مبتغاهم وتقديم أنفسهم للجمهور.

# من هو الداعم لتجربتك؟

الداعم الأساسي أسرتي جميعهم يحبون الفن والموسيقى

# ما هو حلمك أو طموحك الفني؟

حملي منذ زمن أن أكون فناناً جماهيرياً، لكن في السودان المسألة صعبة تحتاج لتعب شديد ومجهود كبير، وأنا مجتهد والتوفيق من رب العالمين.

# جديدك ؟

لديَّ عملان للشاعر أحمد البلال فضل المولى، وأمجد حمزة، وكذلك عملان للشاعر عمرابي، ومحمد ود الأبيض أتمنى أن تنال الإعجاب.