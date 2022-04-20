بعد أن قال إنه اعتذر عن (أغاني وأغاني) للأبد قناة (النيل الأزرق) ترد على الفنان عاصم البنا: لم يتم اختيار عاصم البنا في الموسمين الماضيين

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

ردت قناة (النيل الأزرق) على هجوم الفنان عاصم البنا حول ابتعاده عن برنامج (أغاني وأغاني)، وأن القناة لم تحترم تاريخهم كمؤسسين للبرنامج، ولم تتح لهم فرصة تقديم أعمالهم الخاصة .

ردت قناة (النيل الأزرق) بأن الفنان عاصم البنا لم يتم اختياره خلال الموسمين الماضيين للمشاركة في (أغاني وأغاني)، في إطار حرص إدارة البرنامج على التغيير وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة، وهذا ما كان يرفضه، وواصلت: (القناة تحترم كل المطربين الذين شاركوا في البرنامج منذ بداياته، ولكن لا يعني ذلك بأن يظل البرنامج مغلقاً على مجموعة محددة، خاصة أن هناك زملاء له ظلوا يرشحون وجوهاً جديدة للمشاركة في البرنامج، ولم يرفضوا وجود أصوات جديدة .

الجدير بالذكر أن (كوكتيل) أجرت حواراً صحفياً مع الفنان عاصم البنا، هاجم فيه برنامج (أغاني وأغاني)، وقال في رد على أحد أسئلة الحوار: (إدارة البرنامج لم تقدر مشاركتي في البرنامج لمدة (١٦) عاماً، لم يكلفوا أنفسهم أن يكتبوا لي كلمة شكراً في ورقة (a4) أو يقولوا لي كتر خيرك، كانت كافية جداً، لكن لم يحدث ذلك، هذا ما جعلني أعتذر عن البرنامج للأبد وليس هذا هو السبب الوحيد بل لتراكم الأسباب).