رمضان دوح يقي من لفح مؤونة العيش

حُقَّ للمتململ من عنت السياسة ورهقها أن يلوذ بدوح ليالي رمضان النَّدية، ويحتمي بوارف ظلالها من لظى التهويش الضاج بين حُكامنا وساستنا، ويقي أُذنيه من مغالطاتهم ومصادماتهم التي تفوق كثيراً هياج ضيوف برنامج (الاتجاه المعاكس)، ويجعل منها متكأ وثيراً يُتيح لروحه الانطلاق والتهويم في سبَحاتها عبر أثير الطاعات والإخبات، ويتحقق له بذلك اطمئنان القلب وراحة النفس وسكون الجوارح وخشوعها طوال أيام الشهر.

حقًّا إن في التزام المساجد والاعتكاف وقاية للمقبل على ربِّه من رمض مؤونة العيش، فكل ليالي الشهر المبارك بساتين تُربتها مُعطرة بالأذكار وتلاوة القرآن، فيستجم تحت أشجارها من هجير الركض اللاهث في الحياة لمغالبة متطلبات الأسرة من شح في الماء والغذاء والدواء والكهرباء، ويستجير بها من حمارة قيظ ارتفاع الوقود ورسوم الدراسة والعلاج و(تعريفة) المواصلات.

رمضان (هدنة) واسترواح للمواطن من إغراء الدنيا، ومن لهف النفس وتهافتها على تحصيل الأموال والأرباح ربما دون مراعاة للشعرة التي تفصل بين المباح والمستكره، أو بين الحلال والحرام.

في رمضان يتفرغ المخلصون الصادقون لتعميق مشاعر الإيمان في قلوبهم، ويرون فيه موسماً لغسل أدرانهم، وتطهيرها من أرجاسها أملاً في أن تكون الاستقامة ديدنهم طوال عدة الشهور الاثني عشر، أما العاجزون عن التحكم في حواسهم، وعن الالتزام بآداب الصيام؛ فحظهم من صيامهمَ الجوع والعطش.

رمضان فرصة لترويض النفس على الامتثال للتوجيهات الكريمة الواردة في القرآن والسُّنة النبويَّة الشريفة، ولصيانة السلوك والألسنة من اللغو والهذر والرفث وإن كان لمما. ولا جدال في أن الصائم الذي يكبح جماح شهواته؛ سيحسُّ بلذة الإيمان، وبسمو روحه وصفائها حين يُناجي خالقة في صلاته وقيامه بخشية وخشوع ورِقَّة، وسيضئ القرآن قسمات وجهه، ويكسوها إشراقاً وبهاء.

في قلب الصائم المخلص تتداعى أهداف الصوم ومقاصده لأنه يُدرك – كما رؤى الهيتم المكي في الزواجر – أن: “الصِّيامَ جُنَّةٌ، وحصنٌ حصينٌ من النّارِ. الصِّيامُ والقرآنُ يشفعانِ للعَبدِ يومَ القيامة. يقولُ الصِّيامُ: أي ربِّ منعتُه الطَّعامَ والشَّهوةَ فشفِّعْني فيهِ، ويقولُ القرآنُ: منعتُهُ النَّومَ باللَّيلِ فشفِّعْني فيهِ، قالَ: فيشفعانِ”، وروى أبو أمامة الباهلي أيضا: “الصيامُ جُنَّةٌ، وهو حِصْنٌ مِنْ حصونِ المؤمِنِ، وكُلُّ عملٍ لصاحِبِهِ إلّا الصيامُ، يقولُ اللهُ: الصيامُ لِي، وأنا أجزي به”.