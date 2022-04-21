توقيف شبكة متهمة بتصنيع المخدرات بحوزتها (4) آلاف حبة كبتاجون

الخرطوم : السوداني

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمطار الخرطوم من توقيف شبكة إجرامية متخصصة في تصنيع وترويج المخدرات بإحدى الشقق بضاحية كافوري شرقي بحري، وبحوزتها عدد (4200) حبة من مخدر الكبتاجون، بجانب أدوات متكاملة تستخدم في عملية التصنيع.

وقال مدير دائرة العمليات والمكافحة، العميد حسين عباس دابي، بحسب المكتب الصحفي للشرطة، إن الضبطية تشمل بالإضافة لحبوب الكبتاجون، الأدوات التي تستخدم في عملية التصنيع، مشيراً إلى استخدام المتهمين لأدوات تصنيع متطورة، عبارة عن مصنع متكامل لإنتاج الحبوب المخدرة.

في السياق كشف مدير مكتب المكافحة بمطار الخرطوم، الرائد شرطة كمبال عبيد، عن توفر معلومات بأن هنالك أشخاصاً يخططون لتهريب مواد مخدرة عبر المطار، وعلى ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص من شعبة المطار أوقع بالمتهمين.