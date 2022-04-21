الاستعانة بقوة مصرية لاحتواء حريق هائل بمستودع للبضائع بأرقين

الخرطوم : السوداني

تمكنت شرطة المرور العاملة بمعبر أرقين وتدخل قوات مصرية، من احتواء حريق هائل اندلع بمستودع البضائع الخاص بالمعبر من الجهة الغربية في إحدى المركبات المصرية.

وقال المكتب الصحفي للشرطة إن حريقاً شب في إحدى المركبات المصرية بالمستودع الرئيسي لمعبر أرقين في الجزء الغربي المخصص لتخزين البضائع، وكنتيجة لسرعة الرياح انتشر اللهب ووصل لمركبة مصرية أخرى موديل مرسيدس محملة بالأواني المنزلية، وبموجب ذلك سيطرت قوات شرطة المرور بالمعبر على النيران، وبتعاون المواطنين ومحاولتهم إخماد النيران بواسطة المياه، إلا أن حجم الاشتعال كان كبيراً، حيث تمت الاستعانة بقوات مصرية متواجدة بالقرب من موقع الحادث والتدخل بواسطة عربة إطفاء حيث تم إخمادها من دون حدوث خسائر في الأرواح .

وأكد المكتب الصحفي للشرطة حدوث ضرر كبير وتلف في العربة المرسيدس، بالإضافة لكمية من البضائع المختلفة .