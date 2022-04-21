الخارجية تدين حرق متطرفين بالسويد لنسخ من القرآن الكريم

الخرطوم : السوداني

أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات ما أقدم عليه بعض المتطرفين في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم؛ مما يعتبر إساءة متعمدة وسلوكاً عدوانياً وعدم مراعاة لمشاعر المسلمين في شهر رمضان المبارك.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن حدود حرية التعبير لا ينبغي أن تتجاوز التعدي على حقوق الآخرين واستفزاز مشاعرهم؛ الأمر الذي يتعارض مع جميع القيم والمبادئ الدينية، ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق، ويؤجج مشاعر الكراهية والعنف وينسف التعايش السلمي .