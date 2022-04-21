لجنة دفن الجثث المتراكمة تعلن إشراك أسر المفقودين في أعمالها

الخرطوم : السوداني

أكدت اللجنة المختصة بالتعامل مع الجثث المتراكمة بالمشارح، إشراك أسر المفقودين في أعمال اللجنة، مشيراً الى تأكيد الأطباء الشرعيين لالتزامهم بالقيام بواجبهم المهني تجاه حفظ حقوق الموتى، وبموقفهم السابق تجاه قضيتي الشهيد ود عكر والجثمان (١٠٣) التي وعد النائب العام بالإعلان عن نتائج التحقيق فيهما قريباً.

وعقدت اللجنة اجتماعاً، الأربعاء، برئاسة عضو مجلس السيادة، رئيس لجنة الطوارئ الصحية، د. عبدالباقي الزبير.

وقال عضو اللجنة المختصة بالتعامل مع الجثث المرتاكمة، خالد محمد خالد، في تصريح صحفي، إن الاجتماع أمن على سرعة تشكيل اللجان الفنية والقانونية من المختصين في الطب الشرعي والأدلة الجنائية والنيابة للشروع في عملها وفق البروتوكولات العالمية المتفق عليها.

وأوضح خالد أن اللجنة ستواصل أعمالها يوم السبت المقبل بعرض خطة عملها تجاه التعامل مع الجثامين المتراكمة في المشارح، وفق البروتوكولات العالمية المعتمدة والمعمول بها.