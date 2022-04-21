أيهما أجدى.. فكرة متوقدة أم هدف يهز الشباك؟

راقبته ساهماً شارداً غير معني بالجدال و(الغلاط) الدائر في مجلسنا، وكأنه كبسولة منفصلة سابحة، ولاحظت أنه يُحدِّق في اتِّجاه واحد، (لكزته) منبهاً لأخرجه من استغراقه، ثم سألته: كثيراً ما أراك تطيل الصمت، سواء كنت بمفردك أو في مجلسنا المعتاد هذا، قل لي بربك فيمَ تستثمر هذا الصمت؟ تأوَّه ونفخ هواءً ساخناً بفمه، ثم أجاب: استثمره في تفكير مُتأنٍ مُتعمِّق.. قاطعته مستفهماً: وفيمَ تفكر؟ لعلك تطمح إلى تغيير خارطة الحياة الإنسانية؟ واصل متجاهلاً سخريتي: أحاول توليد أفكار من رؤى مُتخيَّلة، ثم بلورتها ومعالجتها حتى تختمر في ذهني فكرة لامعة قابلة للتبنِّي، وأتطلع بعد إعلانها؛ ان تستحوذ على إعجاب ناشط أو رجل أعمال ذكي (يدق صدره) ويسعى إلى تمويل تطبيقها وتحويلها إلى منتج ربحي أو خدمي، وبالتالي يمكن أن أحصل على مقابل مادي أو معنوي، وكلِّي أمل في أن يستفيد منها مجتمعنا المحلي المحزون؛ بل والمحيط الإفريقي والعربي.

قلت له: أهنئك على هذا التفكير الطوباوي وخيالك الجامح، فلو استثمرت وقتك يا صديقي في بناء وتطوير مهارتك (الكروية)؛ لكان أجدى لك وأنفع من هذه التهويمات ومن تفكيرك المفرط في المثالية؛ سيما في عصرنا هذا المغموس في وحل الماديات والحِسِّيات؛ ولأصبحت الآن (بليونيراً) بحسابات عملتنا المحلية، ولتسابقت المصارف المحلية لاجتذابك، خاصة وأنت تتمتع بموهبة رياضية، ومهارة رفيعة في التعامل مع (المستديرة)، ويشهد الجميع بما تمتلكه من (فنِّيات) وذكاء (كروي)؛ لكنك تتجاهل مواهبك وإمكاناتك وكأنك غير معني بها، ولا شك أنك تعلم أن ركلة واحدة قوية تهز الشباك، يمكن أن تطير بشهرة صاحبها عبر الآفاق، وتنساب كما الرياح عبر الأثير.. وستتناولها كل الفضائيات بالتحليل والثناء والإطراء، وقد يبلغ ثمنها آلاف الدولارات، أما فكرتك الإبداعية التي تحاول الخروج بها قد لا تتجاوز ـ إن خرجت ـ محيط ذويك وأصدقائك و(ربعك)، وكم سيبلغ ثمنها؟ وقد لا تثبت في مزاد المنافسة بين الأفكار والأقدام!! هدف واحد يا صاحبي في مباراة يتابعها الملايين قد يساوي ثمنه أضعاف دخلك السنوي مرفوعاً إلى القوى خمسة.. فكِّر أخي وتدبَّر وحتماً ستتغير أحلامك، فلن يجدي التفكير في عالم أولويته للاعبه الموهوب، أو لمطربته الجميلة، فيا أيها المفكر: أيهما أعلى سعراً في زماننا هذا: فكرة يخرجها الذهن أم هدف يلج المرمى؟

اعتدل في جلسته، واكتست ملامحه بالجدية وقال: أكون غاشاً لنفسي وللمواطن، كيف أتلقى أموالاً طائلة على إنتاج قدميَّ وعضلاتي بدلاً من عقلي وتفكيري، وأستبدل الذي أدنى بالذي هو أعلى؟ أنظر إلى نجوم أنديتنا الذين يتلقون المليارات والهدايا على مستوى الدوري المحلي، أما أداؤهم على المستوى الإفريقي والعربي والدولي؛ فالنتائج صفرية، هم فرسان في الداخل وأقزام في الخارج، ألا تشعر بخيبة المواطن مع الهزائم المتكررة في كل منافسة خارجية؟ لا.. لا أريد أن أكون سبباً في مزيد من الإحباطات على شعب قصمت ظهره متطلبات الأكل والشرب والتعليم والعلاج، ولئن اُفكِّر خير لي من أن أركل.