المدير الفني للمريخ عبر (السوداني) إبراهومة: رغم الصدارة هناك من ينتظر الإقالة.! نحقق نتائج إيجابية في ظروف استثنائية الرئيس حازم الداعم والمحفز الأول للجهاز الفني واللاعبين لا أجامل الكبار وهذه حقيقة الثلاثي.! (البمشي من النادي دا لازم يمشي مرفوع الرأس) .! ما عندي علاقة بقائمة اللاعبين الطلعت وما حدث تصرف خاطئ

حوار: حسن بشير

كيف تستعين بمدربين من الخارج ولديك مدير فني معني بذلك؟

لديَّ تاريخي واسمي ومتى ما نادى المنادي سنؤدي الضريبة

اللاعبون الجدد جيدون وأبرزهم تم رصده سابقاً ولم نوفق في تسجيلهم وقتها

كلارك وجه رسائل هاتفية مسيئة لشخصي لم أرد عليها حتى اللحظة.!

مياه كثيرة جرت تحت جسر علاقة المدير الفني إبراهيم حسين (إبراهومة) والمريخ، المدرب الذي يقود الأحمر الآن ظل يتعرض للانتقادات تارة، وإلى الإشادات تارة أخرى، نتائج إيجابية حققها إبراهومة مع الفرقة الحمراء التي تتصدر بطولة الدوري الممتاز بـ(25) نقطة، في ظروف استثنائية، بحسب مدرب الفريق الذي تدور حوله الكثير من التساؤلات في بعض الملفات، فكان لزاماً علينا الجلوس والحديث إليه للرد عليها، فكانت ليلة مباراة الفريق الأخيرة أمام (توتي) موعداً لإخراج (الديسكو) من صمته في الكثير من الملفات.. فإلى التفاصيل:

# بداية، حققتم نتائج إيجابية مؤخراً توجت الفريق بالأفضلية في الدوري؟

_ الحمد لله على نعمة النتائج الإيجابية التي لم تكن لتتحقق لولا المجهودات الكبيرة التي بُذلت على كل الأصعدة، بداية من اللاعبين الذين سبق أن ذكرت بأنهم قاموا بمجهود كبير ومضاعف في ظروف استثنائية، وكذلك حتماً لا ننسى مجهودات الجهازين الفني والإداري، وبالطبع مجلس إدارة النادي، وبالأخص رئيس النادي الذي يقدم دعماً نفسياً ومعنويا ومادياً كبيراً للاعبي الفريق، ويحرص على تسليم الحوافز بصورة مباشرة عقب المباريات، كذلك نائب الرئيس محمد سيد أحمد يبدي اهتماماً ودعماً معنوياً كبيراً للفريق، وأيضاً أعضاء مجلس الادارة ابتداء من القطاع الرياضي بقيادة نائب الرئيس للشؤون الرياضية الكابتن عادل أبوجريشة، وأيضاً الأعضاء الأخوان منير نبيل، وأسامة عبد الجليل، ومحمد الحافظ، وكذلك عضو المجلس اللواء نور الدين عبد الوهاب، وكل المنظومة الإدارية التي تعمل معنا.

# رغم كل ذلك إلا أن إبراهومة يظهر متحفظاً على برمجة البطولة؟

_ بكل تأكيد نعم، لأن الغيابات قصمت ظهرنا في بعض المباريات، وبالرغم من الأداء الجيد الذي قدمه اللاعبون الذين دفعت بهم في المباريات السابقة، مثلاً في مباراة توتي بالأمس القريب كنا الأفضل بشكل تام في الشوط الأول، وخلال الشوط الثاني عانينا من الإرهاق والإصابات والضغط التحكيمي، وهناك جزئيات في كرة القدم لا يمكن التغاضي عنها.

ما هي هذه الجزئيات؟

_ بصراحة الاتحاد يحاول أن ينهي بطولاته بشكل سريع، ولم ينظر لمصلحة الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية عندما وضع هذه البرمجة المرهقة والمكلفة جداً التي تضع الأندية واللاعبين وكل المنظومة تحت ضغط كبير، لك أن تتخيل أننا مثلاً لعبنا في الأبيض وتحركنا منها في الثالثة فجراً ووصلنا إلى الخرطوم في العاشرة صباحاً، وبعد بضع ساعات عاودنا في اليوم الثاني التحرك مباشرة صوب عطبرة هذا إرهاق وإجهاد كبير جداً، يجب وضعه في الاعتبار عند تقييم أداء الفريق في المباريات.

# تقصد أن المريخ من أكثر الأندية تضرراً بما يجري؟

_ نعم، نعاني من الإجهاد والإصابات المتلاحقة للاعبي الفريق، فقدنا عناصر لها تأثير كبير مثل كرشوم، وبخيت، والسماني، وغيرهم من اللاعبين، وحتى اللاعبين البدلاء الذين دفعنا بهم في المباريات السابقة تعرضوا إلى الإصابة لما ذكرته سلفاً، وهذا إجهاد وضغط كبير.

# بصراحة هناك ملفات أخرى وجب الحديث عنها؟

_ مثل؟

# عدم وضوحك فيما يتعلق بالكشف النهائي للفريق حتى اللحظة؟

_ الكلام دا ما صاح إطلاقاً، وهذه فرصة من أجل الحديث بوضوح، وهو أنه في الأصل لا يمكن أن يكون الفريق في مباريات مهمة، وأنت تطلب منا الفوز بالبطولة، ومن ثم يكون هناك حديث عن الاستغناء عن هذا اللاعب، وتعليق ذلك، وغيرها من هذه الأشياء التي لها تأثيرها المباشر على الفريق، وبعدين أنا رسلت القائمة النهائية لرئيس النادي، ونائب الرئيس، ولجنة التسجيلات، ولكن هذه الأشياء داخلية ولا علاقة للإعلام بها، وليس من الضروري أن أتحدث عن قيامي بها أساساً، من المفترض أننا منظومة تعمل بشكل احترافي.

# لكن الثابت أن هناك قائمة نهائية برزت في الإعلام؟

_ لا علاقة ولا صلة لي بهذه القائمة إطلاقاً، والطريقة التي خرجت بها خاطئة، لأنها سببت لنا ضغطاً نفسياً في الفريق، وفي الأساس نحن نعاني من الإصابات والإجهاد، وزاد علينا الضغط النفسي بسبب ما أثير عن الكشف النهائي.. لدينا مباريات مهمة نحتاج فيها لكل اللاعبين، وبالرغم من ذلك هناك من يتحدث عن الاستغناء عن هذا أو ذاك.!

# تبدو متضايقاً مما جرى؟

_ رسالتي لكل جماهير المريخ أنني على الصعيد الشخصي أواصل في عملي بشكل جاد ومخلص، بالرغم من الأحاديث والتسريبات الكثيرة التي تظهر بين كل يوم وآخر، خاصة تلك المتعلقة بالجهاز الفني ومستقبله، وأيضاً الأشياء الأخرى مثل القائمة النهائية للاعبي الفريق، وما جرى فيها من كواليس بالرغم من كل هذه التأثيرات، إلا أننا نعمل ونتجاوز من أجل مصلحة المريخ.

# عن أي تسريبات تتحدث؟

_ أسمع مثل الآخرين عن التعاقد مع مدرب أجنبي وعن الإقالة، وعن أشياء كثيرة، ولكن أعتقد أنها طبيعية.

# هل تخشى الإقالة؟

_ أنا ابن المريخ وهذه ليست المرة الأولى التي أعمل به، أملك خبرة كبيرة وأجد دعماً كبيراً وإيجابياً من رئيس النادي الأخ حازم مصطفى، وكذلك نائب الرئيس محمد سيد أحمد، وعدد من الأعضاء وجماهير النادي، وفي النهاية النتائج التي أحققها مع الفريق تنصفني، وهذا حتماً لا ينفي وجود رؤية أخرى لدى آخرين أحترمها، وباختصار (أنا عندي تاريخ واسم متى ما حضر أحد الرجال في المريخ لتقدم الصفوف في الشأن الفني نحن جاهزون للذهاب وبالمقابل متى ما نادى المنادي وجدنا جاهزين لتقدم الصفوف، وأداء ضريبة الكيان.

# هناك همس يدور عن خلافات بينك واللجنة الفنية بالنادي؟

_ غير صحيح أنا كلامي واضح، ما حدث بشأن القائمة النهائية للفريق لم يكن تصرفاً جيداً أو محترفاً، والمبدأ في الفكرة أساساً خطأ، وما ممكن تستعين بمدربين من خارج المنظومة، وفي نفس الوقت أنت عندك جهاز فني قاعد، عنده تقرير ورؤية، وعندك مدرب ولا يصح إلا الصحيح.

# رأيك في اللاعبين المنضمين حديثاً؟

_ لاعبون جيدون ولكن يجب عدم الاستعجال عليهم كما أن الحقيقة الماثلة أن عدداً كبيراً منهم تم تقديمهم خلال التقرير الفني منذ التسجيلات الماضية، وكان من المفترض أن يتم تسجيلهم، ولكن لم يحدث اتفاق وقتها.

# أنت متهم بمجاملة اللاعبين الكبار على حساب النادي؟

_ دة كلام فارغ ومردود طبعاً

# لا أنت تجامل أمير وبكري ورمضان وتحرص على تواجدهم؟

_ هذه ليست مجاملة، أمير كمال من أعظم الكباتن في المريخ، تعرض إلى إصابة مؤخراً، وحسب التقرير الطبي الإصابة تحتاج إلى (4) شهور حتى يعود اللاعب، تحدثت مع الإدارة، وطالبت بالجلوس معه ومن ثم إصدار قرار بشأنه، لأنه لاعب صاحب مكانة في النادي مهما كان، نفس الشيء فعلته مع بكري قلت لا يجب أن يتم تعليقه، إلا بعد الجلوس معه، والتأكد من وضعيته، بالنسبة لرمضان هو أحد لاعبي الفريق وقدم الكثير، وهو نفسه عانى من إصابة في الموسم الحالي، ولا توجد أي مجاملة في مشاركته كلما احتجناه وجدناه.

# هذا لا يعني أنك لا تجاملهم؟

_ دي اتهامات ووساوس من البعض، هل كان أمير كمال يشارك بصورة مستمرة؟ هل كان بكري يلعب بشكل دائم خلال الفترة الأخيرة؟، وذات الشيء هل كان رمضان يتواجد في الملعب دائماً، اللاعبون الذين ذكرتهم انت ديل لاعبين كبار، تاريخ في النادي، ظلوا يتعاملون باحترام كبير، أكثر الناس انضباطاً، أمير كمال قدم تضحيات كبيرة، الناس ممكن تكون ما عارفاها، نفس الشيء بكري رغم أنه كان مصاباً في الفترة الأخيرة، لكن كان يحرص على التواجد في التدريبات، ويدعم زملاءه، ويحل المشاكل بخبرته الكبيرة، عشان كدا الحديث عن مجاملتهم من الخيال، نحن لازم تحترم تاريخ الناس، ولازم نرسي أدباً جديداً في المريخ عنوانه (البمشي من النادي دا لازم يمشي مرفوع الرأس) لازم يكون في قيم وأخلاق وتقدير مهما كان.

# المدير الفني السابق الإنجليزي كلارك اتهمك بالتسريب ومعاداته؟

_ اتهامات مردودة عليه، والأيام كشفت ذلك، وأنا لست حريصاً على الحديث الكثير في هذا الموضوع.

# نما لعلمنا بأنك تلقيت رسائل هاتفية مسيئة منه؟

_ نعم كلارك وجه إليَّ إساءات بالغة موثقة في هاتفي لم أرد عليها حتى اللحظة، علماً بأنه سابقاً كذلك اتهمني بأني أخرجت لاعبين في إحدى المباريات المهمة للفريق، وهذا كان حديثاً مثيراً للسخرية إن كان المساعد هو الذي يخرج اللاعبين، ويجري التغييرات، ما فائدة المدير الفني أساساً؟

# أخيراً الكلمة لك؟

-أشكركم في هذا الشهر الفضيل، وكل عام والجميع بخير، وأسأل الله لكم ولنا القبول والمغفرة ودوام التوفيق.