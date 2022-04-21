منشور بتنظيم الدراجات الآلية بالخرطوم وعقوبات رادعة للمُخالفين

الخرطوم: السوداني

أصدر والي الخرطوم المكلف، أحمد عثمان حمزة، منشوراً خاصاً بتنظيم استخدام الدراجات الآلية بالولاية.

وبحسب المرسوم الذي تلقّت (السوداني) نسخةً منه، يحظر على مَن يقود دراجة آلية بالطريق، حمل شخص آخر معه بالدراجة، وجوّز المرسوم للضابط المسؤول القبض على الشخص الذي يقود الدراجة والشخص المحمول معه وضبط وحجز الدراجة الآلية بالمخالفة لنصوص المرسوم.

واعتبر المرسوم كل من يقود آلية بالطريق ويحمل معه شخصاً آخر مرتكباً للجريمة ويُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز شهرين أو الغرامة بمبلغ لا يتجاوز المائة ألف جنيه أو بالعقوبيتن معاً.

وفي حالة العودة للمخالفة يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربعة أشهر والغرامة خمسمائة ألف جنيه.

وفي حالة الإدانة للمرة الثالثة يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العام ومصادرة الدراجة الآلية.

وأجاز المرسوم للضابط المسؤول بأي نقطة ثابتة أو مُتحرِّكة أن يأمر بحجز أيِّ دراجة آلية بأقرب مركز حجز مروري متى ما اشتبه فيها بمُخالفة أي من أحكام المرسوم.