السفارة البريطانية تُخصِّص مقعداً شاغراً لوزير مجلس الوزراء السابق خالد عمر في إفطارها الرمضاني

الخرطوم: السوداني

قال الوالي عمر يوسف، شقيق خالد عمر يوسف، وزير مجلس الوزراء السابق، إن السفارة البريطانية بالخرطوم، خصّصت مقعداً شاغراً وضعت فيه ورقة كتبت عليها اسم خالد، في إشارة إلى تضامنها معه في محبسه الذي تجاوز السبعين يوماً.

ونظمت السفارة البريطانية بالخرطوم اليوم إفطاراً رمضانياً دعت له عدداً من السياسيين والإعلاميين بمقرها.

وأضاف الوالي: “بشكل شخصي أتقدّم بالشكر للمملكة المتحدة على البادرة اللطيفة وعلى موقفها الصلد منذ وقيعة الانقلاب في الخامس والعشرين من أكتوبر وحتى الآن في الوقوف بجانب شعب السودان ومطالبه المشروعة في الحرية والحكم المدني”.